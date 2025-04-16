Боль не покидает меня — "митрополит УПЦ Онуфрий" рекламирует чудодейственное средство от болезни (фото)

Рецепт препарата якобы обнаружили в пещерах самой Лавры

Фейковыми страницами в соцсетях известных врачей, вроде Евгения Комаровского или Бориса Тодурова, которые якобы рекламируют чудодейственное лекарство от всего на свете, уже давно никого не удивишь. Однако "Телеграф" нашел "мамкиных маркетологов", которые подошли к делу особенно креативно и задействовали в своей рекламе настоятеля УПЦ (Московского патриархата) митрополита Онуфрия (Орест Березенко).

Так, в Facebook был создан клон страницы Киево-Печерской лавры с идентичным аватаром и даже схожим описанием. Впрочем, в отличие от настоящей страницы, где публикуется расписание богослужений и новости УПЦ (МП), клон рекламирует другой бизнес – чудодейственный препарат от боли в суставах.

Дальше – больше. На странице-клоне указано, что рецепт препарата нашли не где угодно, а в пещерах самой Лавры!

Настоящая и фейковая страницы

"Во время реставрационных работ был открыт скрытый проход, который вел к древнему погребению. В нише склепа обнаружили останки церковного знахаря, а рядом — хранившуюся здесь сотни лет рукопись", — отмечается в одном из постов на странице-клоне.

В рукописи, конечно же, и был рецепт чудодейственного препарата, еще с тех пор, когда медицина базировалась на Божьей мудрости.

"Старинный" рецепт, конечно же, освятили в самой Лавре, о чем имеется соответствующий (прости Господи) "сертификат".

Продвигает "метод предков" дипфейк известного столичного пластического хирурга Ростислава Валихновского. Выбор именно такого посла не случаен, ведь Валихновский не только врач, но и священник УПЦ (МП). Комбо!

Дипфейк Ростислава Валихновского

Но "самое вкусное" во всей этой истории дипфейк митрополита Онуфрия, который вроде бы записал видео-обращение к верующим и рекламирует чудодейственный препарат.

Дипфейк митрополита Онуфрия

"В 60 лет мне поставили диагноз остеоартрит и с тех пор боль не оставляла меня. Долгие годы я искал исцеления, обращался к врачам, массажистам и знахарям, но ни один из них не дал мне облегчения", — пожаловался дипфейк Онуфрия

Чудодейственный препарат продается на сделанном на скорую руку сайте. Пенсионерам скидки.