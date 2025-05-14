Преподаватель из Карпенко-Карого, которого обвиняют в домогательствах, остался без важной должности

Скандал вокруг него разгорелся в январе

Андрей Билоус, которому грозит срок из-за домогательств, ушел с должности директора – художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон.

Об этом сообщает Департамент культуры КГГА. Департамент уже подписал указ об увольнении Билоуса. Отмечается, что кадровые решения по временному исполнению обязанностей руководителя театра будут приниматься согласно установленному порядку.

"Департамент культуры неоднократно заявлял о принципиальной позиции относительно недопустимости каких-либо проявлений харасмента, дискриминации и совершения оскорбительных или унизительных действий в коммунальных учреждениях культуры", — говорится в сообщении.

Скандал вокруг Андрея Билоуса – что известно

В конце января одна из студенток Университета имени Карпенко-Карого София Сапожник поначалу анонимно обвинила Билоуса в домогательствах. По ее словам, преподаватель присылал ей интимные фото других студенток и просил присылать подобные "мотивируя это тем, что это уже все сделали". После ее признания схожими историями начали делиться и другие студенты режиссера. Билоус эти обвинения отвергал.

Университет им. Карпенко-Карого обратился с заявлением в полицию, чтобы правоохранители "проверили распространенную информацию и дали ей правовую оценку". 27 января стало известно, что Билоуса отстранили от работы в университете.

Против Билоуса начали расследование по статье о сексуальном насилии. Его отстранили от должности в университете, однако вскоре восстановили в должности. Билоус заявлял, что у Департамента культуры КГГА нет правовых оснований для его отстранения или увольнения.

Как сообщал "Телеграф", в конце апреля Билоус получил ученое звание доцента кафедры актерского искусства и режиссуры драмы Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. К. Карпенко-Карого. Такое решение приняла Аттестационная коллегия Министерства образования и науки Украины от 24 апреля 2025 года.