"Зачем обесценивать науку?" Усика раскритиковали за защиту диссертации

Научного руководителя спортсмена требуют отправить в отставку

Известный украинский боксер Александр Усик защитил диссертацию и стал доктором философии. Однако сразу после этого Харьковский национальный университет внутренних дел, где проходила защита, столкнулся с критикой.

В частности, заявление сделала координатор антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светлана Вовк у себя в Facebook. Она отметила, что 18 марта был "еще один день позора украинской науки".

"Господин Александр Усик, зачем имитировать защиту диссертации? Зачем вам нужно обесценивать украинскую науку подобным образом? Вы хотите получить доплату за фейковую степень и присоединиться к списку фейковых ученых, грабящих бюджет Украины?", — написала она.

Вовк отметила, что учитывая занятость боксера и его расписание тренировок и боев, у него не нашлось бы времени проводить исследования, участвовать в конференциях или писать статьи.

Она также раскритиковала специальный совет ХНУВС за "имитацию образовательного процесса", после чего обратилась к Нацагентству по обеспечению качества высшего образования с призывом отменить это решение из-за нарушения принципа нарушения академической добросовестности.

"Считаю, что чемпион, если он достоин всех побед, должен отказаться от фейкового диплома и принести извинения обществу. А его научный руководитель, члены спецсовета должны быть отстранены от деятельности", — добавила Вовк.

Как сообщалось ранее, Усика также раскритиковал спортивный врач Дмитрий Бабелюк. По его словам, именно из-за таких случаев украинское образование и науку нигде не воспринимают всерьез.