Коммуналка догонит за границей: кому могут заблокировать счета за долги

После вынесения решения суда утверждение мирового соглашения возможно только через исполнительную службу

Украинцы, которые имеют задолженность за коммунальные услуги и выехали за границу, могут столкнуться с арестом банковских счетов и другими санкциями. То же самое касается и тех, кто остался в стране.

Об этом сообщила Инна Кучук, начальница управления правового обеспечения продаж СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго". Она говорит, что арест счетов — это самая болезненная тема.

"Все санкции, которые применяются к жителям Украины, применяются и к людям, которые выехали за ее пределы. То есть арест счетов также будет их касаться. Это, скажем так, самая болезненная тема", — отметила Кучук.

По ее словам, значительное количество граждан обращается в "Киевтеплоэнерго" уже после того, как их счета были заблокированы. На практике это означает, что человек уже не может производить обычные расчеты в магазинах или через кассы.

Также Кучук отметила распространенное недоразумение относительно мировых соглашений: "Многие люди считают, что они напишут заявление, мы заключаем мировое соглашение, и в исполнительную службу не попадает их дело. Это не так".

Она пояснила, что после вынесения решения суда утверждение мирового соглашения возможно только через исполнительную службу.

"В исполнительную службу мы подаем заявление и мировое соглашение, и уже исполнитель действует в соответствии с процедурой с открытием исполнительного производства, арестом счетов и, если успеет, взысканием той суммы задолженности, которая будет на счете", — добавила представительница "Киевтеплоэнерго".

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянка задолжала более 150 тысяч гривен за коммуналку. По информации по судебному решению, долг накопился с мая 2018 по декабрь 2024-го.