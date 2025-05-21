Не "вундерваффе", а боевая единица. Почему при потере F-16 часто смещается фокус

На войне без потерь не бывает

Украина потеряла еще один истребитель F-16 во время боевых действий. Пилот остался жив, и это важнейший фактор в этой ситуации.

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Он отметил, что потеря боевой техники является неотъемлемой частью войны независимо от ее технологического уровня или страны-производителя.

"Мы уже теряли Су-24, МиГ-29, Су-27 – боевые самолеты, которые так же работают в самой высокой зоне риска. Война – это всегда о потерях. Неважно, насколько технологична машина, это не гарантия ее бессмертия", – объясняет эксперт.

По словам Храпчинского, даже такой современный и высокоэффективный самолет, как F-16, не имеет защиты от враждебных систем противовоздушной обороны, тактических ошибок или непредсказуемых факторов. Украинские истребители выполняют задачи не в тыловых районах, а непосредственно в передовой, где постоянно находятся под угрозой российских ЗРК большой дальности типа С-400 и средств радиоэлектронной борьбы.

Главное — жизнь

"Поэтому самое главное в такой новости не то, что было потеряно железо, а то, что пилот жив. А технику мы получим, закупим. Главное – сохранить людей, умеющих на ней воевать", – подчеркнул авиаэксперт.

На вопрос о количестве F-16 в строю Храпчинский ответил лаконично: достаточно для работы по целям врага уже сейчас. Относительно будущих поставок все зависит от темпов обучения, логистики и политической воли союзников.

Эксперт также отметил, что сейчас война перешла на новый этап, где более важно не количество техники, а тактика и стратегия ее применения. Однако публичное обсуждение точных цифр может быть подсказкой для врага.

"Нужно учиться говорить о результате, а не о количестве. Поэтому главное – не сколько, а как и когда. И в этом украинские пилоты уже дают свои первые правильные ответы", – отметил Храпчинский.

Авиаэксперт подчеркнул, что паритет в воздухе формируется не только количеством истребителей, а комплексом различных средств: авиацией, системами ПВО, радиоэлектронной борьбы, радиолокации и дронами-камикадзе.

"Но настоящий паритет наступает не тогда, когда у тебя появляется суперсамолет вундерваффе, а когда ты видишь воздушное пространство как систему, где каждый элемент закрывает свою зону ответственности: ПВО прикрывает фронт и города, авиация работает по целям, а РЭБ блокирует противника", – подытожил Анатолий Храпчинский.

Также ранее Телеграф писал, что в Украину отправили списанные F-16 с "кладбища самолетов". Их еще можно использовать.