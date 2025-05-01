В Украину отправили списанные F-16 с "кладбища самолетов": как их могут использовать

Самолеты заметили у границы с Украиной

В социальных сетях появились фотографии загрузки истребителей F-16 Viper в защитных чехлах на украинский самолет Ан-124 "Руслан" в городе Тусон, Аризона. Самолеты предназначены для отправки в Украину через Польшу.

Транспортные средства американской компании HAULPRO доставили истребители F-16 в украинский "Руслан" и загрузили их через носовую и кормовую рампы. Об этом сообщается на канале Military Journal.

Четыре самолета, вероятнее всего, привезли с авиабазы Дэвис-Монтан – известного "кладбища самолетов" американских ВВС. На этой базе США хранят списанную авиатехнику со времен Второй мировой войны до настоящего времени.

Точное состояние переданных F-16 пока неизвестно. Специалисты предполагают, что их могут использовать либо для запчастей к уже имеющимся в Украине истребителям, либо как фальшивые цели для отвлечения российских атак на украинские аэродромы.

По данным открытых систем отслеживания полетов, "Руслан" направлялся из Тусона через город Портсмут в штате Нью-Гэмпшир в польский аэропорт Жешув.

Судя по характерным антеннам на самолетах, речь идет о модификации F-16 ADF. Подобные образцы уже раньше замечали в Украине как ложные цели для дезориентации противника.

Авиабаза Дэвис-Монтан, откуда, вероятно, происходят эти самолеты, имеет уникальные природные условия для хранения авиатехники: низкую влажность (менее 20%), минимальное количество осадков (до 28 см в год), твердую щелочную почву и значительную высоту над уровнем моря (780 м). Эти факторы способствуют естественной консервации самолетов для дальнейшего использования.

Как выглядит «кладбище» авиабазы Дэвис-Монтан вблизи Тусона

Американская компания HAULPRO, осуществлявшая транспортировку истребителей, опубликовала фотографии процесса загрузки. На снимках видно, как F-16 перевозится на специальных автомобилях, а затем загружается в транспортный самолет.

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