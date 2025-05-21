Не "вундерваффе", а бойова одиниця. Чому при втраті F-16 часто зміщується фокус

На війні без втрат не буває

Україна втратила ще один винищувач F-16 під час бойових дій. Пілот залишився живим, і це є найважливішим фактором у цій ситуації.

Про це в інтерв'ю OBOZ.UA сказав авіаексперт Анатолій Храпчинський. Він наголосив, що втрата бойової техніки є невід'ємною частиною війни, незалежно від її технологічного рівня чи країни-виробника.

"Ми вже втрачали Су-24, МіГ-29, Су-27 – бойові літаки, які так само працюють у найвищій зоні ризику. Війна – це завжди про втрати. Неважливо, наскільки технологічна машина, це не гарантія її безсмертя", – пояснює експерт.

За словами Храпчинського, навіть такий сучасний та високоефективний літак як F-16 не має захисту від ворожих систем протиповітряної оборони, тактичних помилок чи непередбачуваних факторів. Українські винищувачі виконують завдання не в тилових районах, а безпосередньо на передовій, де постійно перебувають під загрозою російських ЗРК великої дальності типу С-400 та засобів радіоелектронної боротьби.

Головне — життя

"Тому найголовніше у такій новині не те, що було втрачено залізо, а те, що пілот живий. А техніку ми отримаємо, закупимо. Головне – зберегти людей, які вміють на ній воювати", – підкреслив авіаексперт.

На запитання про кількість F-16 у строю Храпчинський відповів лаконічно: достатньо для роботи по цілях ворога вже зараз. Щодо майбутніх поставок – все залежить від темпів навчання, логістики й політичної волі союзників.

Експерт також зауважив, що зараз війна перейшла на новий етап, де важливіша не кількість техніки, а тактика й стратегія її застосування. Проте публічне обговорення точних цифр може стати підказкою для ворога.

"Потрібно вчитися говорити про результат, а не про кількість. Тому головне – не скільки, а як і коли. І в цьому українські пілоти вже дають свої перші правильні відповіді", – зазначив Храпчинський.

Авіаексперт наголосив, що паритет у повітрі формується не лише кількістю винищувачів, а комплексом різних засобів: авіацією, системами ППО, радіоелектронної боротьби, радіолокації та дронами-камікадзе. Отримання F-16, літаків дальнього радіолокаційного виявлення типу Saab 340 AEW&C та інтеграція сучасного озброєння суттєво посилюють оборонні можливості України.

"Але справжній паритет настає не тоді, коли у тебе з'являється суперлітак вундерваффе, а коли ти бачиш повітряний простір як систему, де кожен елемент закриває свою зону відповідальності: ППО прикриває фронт і міста, авіація працює по цілях, а РЕБ блокує противника", – підсумував Анатолій Храпчинський.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україну відправили списані F-16 з "кладовища літаків". Їх ще можна використати.