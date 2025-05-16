Украина потеряла еще один истребитель F-16: что с пилотом

Для выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия

Украинский истребитель F-16 разбился во время отражения воздушной атаки России 16 мая. Пилот успешно катапультировался

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ. В сообщении говорится, что связь с самолетом F-16 была потеряна около 3:30.

По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация.

"Пилот увел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался", — рассказали в ПС.

Пилота быстро найдены и эвакуированы. Самочувствие лётчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств предназначена комиссия, которая уже приступила к работе.

F-16 в Украине.

Первые истребители F-16 от партнеров Украины получили летом прошлого года. Сначала об этом писали западные СМИ, но спустя несколько дней информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

В октябре прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Норвегия в ближайшее время передаст Украине шесть F-16.

Впрочем, точное количество истребителей, которое уже предоставили украинским защитникам, пока неизвестно. При этом сообщалось, что самолеты уже участвовали в защите украинского неба во время массированных атак россиян.

Также 19 марта в этом году президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина потеряла молодого пилота F-16