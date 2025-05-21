Дружба с Тимошенко, "ручные суды", угрозы журналистам: чем был известен экс-советник Януковича Портнов

Кто такой Андрей Портнов и какую роль он сыграл в режиме Януковича

Андрей Портнов, которого застрелили в Испании, был советником беглого президента Януковича. Он был политиком, занимавшим влиятельные должности в Администрации четвертого президента Украины в течение 2010-2014 годов.

"Телеграф" напоминает, какой была политическая карьера Андрея Портнова. Выходец из Луганска, Портнов переехал в Киев в конце 90-х годов, где работал в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Юрист начал свою политическую карьеру в Верховной Раде, куда попал по спискам Блока Юлии Тимошенко в 2006 и 2007 годах. Сначала он возглавлял юридический департамент фракции БЮТ, а затем стал заместителем председателя фракции.

В 2010 году после победы Виктора Януковича на президентских выборах Портнов перешел в Администрацию Президента, где руководил Главным управлением по судоустройству. В январе 2014 года его повысили до первого замглавы Администрации.

При его участии разрабатывались изменения в законодательство, которые закрепили практику "ручных судов" и усложнили привлечение чиновников к ответственности. В СМИ появлялась информация о причастности Портнова к разработке так называемых диктаторских законов 16 января 2014 года, хотя сам он признавал участие только в подготовке одного из них.

После революции Достоинства и бегства Януковича в феврале 2014 года Портнов также покинул Украину. В то время он проживал в России и Австрии. В том же году Европейский Союз ввел против него санкции, которые были отменены уже в 2015 году.

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19 мая 2019 года, пять лет спустя после отъезда, Портнов вернулся в Украину. По возвращении он начал активную деятельность, направленную против пятого президента Петра Порошенко. Он подавал многочисленные заявления в Государственное бюро расследований, из-за чего было открыто несколько уголовных производств.

В июне 2019 года возник скандал из-за его попытки восстановиться в должности профессора кафедры конституционного права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Однако под давлением студентов и общественности это решение было отменено.

В последующие годы Портнов фигурировал в ряде скандалов. В ноябре 2019 года полиция открыла дело из-за его угроз журналистам "Радио Свобода", хотя впоследствии его закрыли. В декабре 2021 года США внесли Портнова в санкционный список из-за "широких связей с судебным и правоохранительным аппаратом Украины из-за взяточничества". Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, Портнов до сих пор оказал огромное влияние на судебную и правоохранительную систему Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в июне 2022 года, Портнов снова покинул страну через Закарпатскую область и находился за границей до своего убийства в Испании.

Ранее "Телеграф" также писал, что скандальный Портнов из-за границы переписал свое имущество под Киевом. Процедурой занимались близкие к Портнову юристы, ведь сам мужчина находится в Испании.