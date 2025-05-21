Дружба з Тимошенко, "ручні суди", погрози журналістам: чим був відомий ексрадник Януковича Портнов

Андрій Портнов, якого застрелили в Іспанії, був радником президента-втікача Януковича. Він був політиком займав впливові посади в Адміністрації четвертого президента України протягом 2010-2014 років.

"Телеграф" нагадує, якою була політична кар’єра Андрія Портнова. Виходець із Луганська, Портнов переїхав до Києва наприкінці 90-х років, де працював у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Пізніше він заснував власну юридичну компанію "Портнов і партнери", що спеціалізувалася на корпоративному праві та інвестиційному бізнесі.

Юрист розпочав свою політичну кар'єру у Верховній Раді, куди потрапив за списками Блоку Юлії Тимошенко у 2006 та 2007 роках. Спочатку він очолював юридичний департамент фракції БЮТ, а згодом став заступником голови фракції.

У 2010 році після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах Портнов перейшов до Адміністрації Президента, де керував Головним управлінням з питань судоустрою. У січні 2014 року його підвищили до першого заступника глави Адміністрації.

За його участі розроблялися зміни до законодавства, які закріпили практику "ручних судів" та ускладнили притягнення високопосадовців до відповідальності. У ЗМІ з'являлася інформація про причетність Портнова до розробки так званих "диктаторських законів" 16 січня 2014 року, хоча сам він визнавав участь лише в підготовці одного з них.

Після Революції Гідності та втечі Януковича в лютому 2014 року Портнов також залишив Україну. У той час він проживав у Росії та Австрії. Того ж року Європейський Союз запровадив проти нього санкції, які, втім, були скасовані вже 2015 року.

19 травня 2019 року, через п'ять років після від'їзду, Портнов повернувся в Україну. Після повернення він розпочав активну діяльність, спрямовану проти п'ятого президента Петра Порошенка. Він подавав численні заяви до Державного бюро розслідувань, через що було відкрито кілька кримінальних проваджень.

У червні 2019 року виник скандал через його спробу поновитися на посаді професора кафедри конституційного права в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Однак під тиском студентів та громадськості це рішення скасували.

Протягом наступних років Портнов фігурував у низці скандалів. У листопаді 2019 року поліція відкрила справу через його погрози журналістам "Радіо Свобода", хоча згодом її закрили. У грудні 2021 року США внесли Портнова до санкційного списку через "широкі зв'язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво". Як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, Портнов і досі мав величезний вплив на судову та правоохоронну систему України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в червні 2022 року, Портнов знову покинув країну через Закарпатську область і перебував за кордоном до свого вбивства в Іспанії.

Раніше "Телеграф" також писав, що скандальний Портнов з-за кордону переписав своє майно під Києвом. Процедурою займалися близькі до Портнова юристи, адже сам чоловік перебуває в Іспанії.