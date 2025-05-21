Безконтрольне "сафарі" в заповіднику та занепад: що стало з окупованим Бірючим островом

Острів, який раніше був заповідником державного значення, перетворився на місце хаосу

Курорти на окупованих територіях зазнали масштабних руйнувань і занепаду. Зокрема, Бірючий острів на Херсонщині, який раніше був заповідником з унікальною природою, нині став місцем безконтрольного полювання та руйнувань.

У цьому матерілі "Телеграф" розповідає, який вигляд нині має дане місце та як воно змінилося з весни 2022 року.

У 2023 році стало відомо, що російські військові ніби для розваги, організували "сафарі" на тварин, що мешкають на заповідному острові Бирючий. Росіяни відкрили вогонь по оленях і ланях, які тут акліматизовані майже 100 років тому.

Місцеві жителі повідомили, що тут військові провели масштабне полювання на диких тварин. За один день було вивезено 2 автомобілі "Урал", заповнені тушами вбитих тварин. Очевидець розповів, що на машинах були символи у вигляді літери "V", які нагадують свастику. Свідок припустив, що серед мисливців могли бути "кадирівці".

До початку окупації на території Кирилівської громади діяло понад 500 баз відпочинку. Сьогодні більшість із них або "націоналізовані", або розграбовані, а деякі — повністю зруйновані.

На відео нижче — вигляд пляжу на острові Бирючий у квітні 2025 року:

Острів, який раніше був заповідником державного значення з чистою водою, тишею та десятками видів копитних, перетворився на місце хаосу. Обслуговуючий персонал виїхав, а росіяни призначили своїх керівників і почали незаконні полювання. Свідки розповідають про повну відсутність контролю.

Курорт на окупованій Херсонщині до окупації

Бирючий острів — півострів у північно-західній частині Азовського моря, що є продовженням Федотової коси та входить до складу Азово-Сиваського національного природного парку.

Локація на мапі

Його довжина становить 24 км, ширина — до 5 км, а площа — понад 7 200 га.

Ця територія була заселена ще скіфами, що підтверджується наявністю курганів. З 19-го століття тут розвивалась рибна промисловість, діяли 2 рибозаводи. У 1927 році створено державний заповідник, нині — частина нацпарку. У 1970-х роках на острові існувало рибальське селище з власною школою та магазином, але його знищила повінь, і поселення вирішили не відбудовувати.

На західному краю Бирючої коси стоїть маяк, збудований у 1878 році.

Його зруйнували під час Другої світової війни, але в 1957-му звели нову 30-метрову вежу. Сьогодні маяк видно на відстані до 15 миль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що курортні міста, окуповані Росією, вже четвертий рік залишаються майже безлюдними і занедбаними. Не оминув цей жах і Генічеськ. У матеріалі ми показали, як зараз виглядає це курортне місто та що сталося з його пляжами.