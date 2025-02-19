Россияне превратили оккупированный Скадовск в пустыню, вместо людей – голуби (видео)

Он живет в оккупации уже почти три года

Россияне превратили город Скадовск Херсонской области, который они оккупировали в начале полномасштабного вторжения, в пустыню. Даже летом там почти нет отдыхающих, а сейчас улицы города абсолютно пустынны и безлюдны.

Видео, снятое в Скадовске 18 февраля 2025 года, опубликовал Telegram-канал "Типовой Кривой Рог". Кадры снимали в солнечную погоду, однако на улице практически совсем нет людей. Только голуби ходят там, где раньше было шумно и людно. Над этой пустотой возвышается российский триколор.

Стоит отметить, что до оккупации Россией, Скадовск входил в список самых популярных курортов Херсонской области и Украины. Захватив город, россияне превратили его в военную базу. Даже летом желающих отдыхать там уже не первый сезон.

Скадовск на карте deepstate

Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска начали вторжение в Херсонскую область со стороны временного захваченного Крыма. Город Скадовск тогда оставили все подразделения ВСУ, ТРО, СБУ, полиции, в тот же день он оказался под российской оккупацией. После многочисленных угроз со стороны оккупантов из-за отказа от сотрудничества, 6 апреля 2022 года, мэр города Александр Яковлев покинул Скадовск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на третий год полномасштабной войны во временно оккупированных Кирилловке и Мариуполе зимой обмелело Азовское море. В сети показали грустное видео.