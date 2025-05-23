Не покупайте этих животных, если не хотите иметь друга: в Украине продают очень милых свинок (фото)

Цена животного удивит

Свинка "мини-пиг" продается в Украине. Животное имеет очень красивый окрас. Но действительно ли свиньи могут жить в больших городах?

Соответствующее объявление появилось на одной из торговых площадок. Владелец уверяет, что свинки – это друзья на всю жизнь.

Продавцы позиционируют мини-пигов, как идеальных компаньонов для городской жизни, подчеркивая их преимущества: компактный размер, позволяющий удерживать их даже в квартире, отсутствие линьки и неприятного запаха, а также обучаемость. В частности, они могут приучаться к лотку и выполнять простые команды.

Цена на таких экзотических питомцев колеблется от 15 000 гривен и выше.

Что известно о мини-пигах

Мини-пиги (миниатюрные свиньи) – это результат селекционной работы, направленной на уменьшение размеров обычных свиней. Самые популярные породы включают вьетнамских пузатых свинок и американских мини-пигов.

Эти животные действительно отличаются высоким интеллектом – по умственным способностям они превосходят собак и могут осваивать сложные трюки. Они социальные, привязываются к владельцам и могут жить 12-20 лет.

Однако эксперты предупреждают: "карликовые" свиньи все же растут в течение 3-5 лет и могут достигать веса 30-70 кг, а иногда и больше. Это гораздо больше, чем ожидают покупатели, ориентируясь на фото маленьких поросят.

Содержание мини-пигов требует специального рациона, регулярных ветеринарных осмотров и достаточного пространства для активности. В Украине инфраструктура по уходу за такими экзотическими животными еще развивается, что может создавать дополнительные вызовы для владельцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают идеальную собаку для квартиры.