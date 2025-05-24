Люди шутят, что сам актер и есть оружие

Никита Джигурда — уроженец Киева, а ныне ярый поклонник России снова "порадовал" публику своим "творчеством". В этот раз актер создал очередную музыкальную композицию, положив на музыку "стихи" главы российского МИД Сергея Лаврова.

В своем сообщении в соцсетях Джигурда с энтузиазмом прокомментировал свой новый "шедевр". Он назвал Лаврова "дипломатом всея Руси".

"Это моя песня на стихи главного дипломата всея Руси Сергея Лаврова, которому, как Главе МИД России, заслуженно вручили высшую награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного", — написал он.

Актер также выразил убеждение, что стихотворение Сергея Лаврова, написанное им до вступления в должность дипломата, "отражает и сегодняшнее душевное состояние этого талантливого человека и поэта".

Джигурда даже предположил возможную реинкарнацию: "Может, Сергей Лавров — реинкарнация прославленного российского дипломата и автора гениальной пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова?".

Новость об очередной "творческой работе" Джигурды быстро разошлась соцсетями, вызвав оживленное обсуждение среди пользователей. В комментариях люди не сдерживались в своих оценках как самой композиции, так и личности ее автора.

Следует напомнить, что Джигурда неоднократно привлекал внимание своими экстравагантными заявлениями и поддержкой российской политики, несмотря на свое украинское происхождение. А вот в Украине актер Никита Джигурд, собравшийся воевать против Украины, был внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Он открыто выражает свою украинскую позицию и поддерживает российскую агрессию.

Ранее "Телеграф" писал, что Никита Джигурда собирался идти на войну против Украины.