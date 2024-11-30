"Стадион - призрак": в сети завирусилось новое видео с "Донбасс Ареной"

Стадион Горняков в оккупации превращается в руины

В сети появились кадры, на которых видно актуальное состояние легендарного стадиона донецкого "Шахтера" "Донбасс Арены". Недавно российские оккупанты сообщили, что будут делать со стадионом.

Короткий видеоролик собрал полтора миллиона просмотров и стал вирусным в TikTok. На видео можно увидеть лицевую часть стадиона, а также музей и фан-шоп у входа.

"Когда-то унижали здесь всю Европу", — подписал видео автор, намекнув на славное прошлое "Донбасс-Арены".

В сети отметили, что вблизи арены нет людей.

Справка: "Донбасс-Арена" — первый в Украине и Восточной Европе стадион категории "Элит" спроектирован и построен в соответствии со стандартами УЕФА, рассчитан на 52 898 зрителей. Постройка арены с благоустройством прилегающих территорий обошлась в 400 млн долларов.

Ранее командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" показал домашний стадион "Шахтера" с высоты птичьего полета. Позднее появилась информация о том, что захватчики хотят снести арену. К слову, пока украинский "Шахтер" играет в Лиге чемпионов, в оккупированном Донецке решили создать "двойника" Горняков.