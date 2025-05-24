Когда начнутся реальные переговоры между Украиной и Россией: политолог рассказал, от чего это зависит

У России сейчас нет поводов предпринимать дипломатические усилия

В настоящее время переговорный процесс между Украиной и Россией является попыткой выиграть время со стороны Кремля. Реальные переговоры могут произойти лишь когда у РФ начнутся проблемы.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, какие-то подвижки в эту сторону не начнутся в текущем году.

"Я не вижу до конца года как минимум окна для дипломатов. В конце года может проснуться Китай. И вот после летне-осенней кампании российской, тогда, когда в экономике еще у них одна ступень упадет, ведь как раз к концу года — начало следующего у них фонд благосостояния иссякнет", — сказал он.

Саакян отметил, что наличие экономических проблем и отсутствие других возможностей повлиять на ситуацию могут заставить Владимира Путина искать дипломатические способы остановить войну.

Впрочем, в настоящее время у Кремля пока таковых проблем нет. Там чувствуют себя "на коне" и с развязанными руками после завершения "темной полосы", которая длилась полтора года.

Напомним, Саакян также говорил, что на данном этапе президент США Дональд Трамп хочет не закончить войну, а наладить торговлю с Россией. Поэтому Украина пойдет на переговоры, но только, чтобы не дать главе Белого дома "соскочить".