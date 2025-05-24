Коли розпочнуться реальні переговори між Україною та Росією: політолог розповів, від чого це залежить

Росія зараз не має приводів робити дипломатичні зусилля

Наразі переговорний процес між Україною та Росією є спробою виграти час із боку Кремля. Реальні переговори можуть відбутися лише тоді, коли в РФ почнуться проблеми.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Олег Саакян. За його словами, якісь зрушення в цей бік не розпочнуться цього року.

"Я не бачу до кінця року як мінімум вікна для дипломатів. Наприкінці року може прокинутися Китай. І ось після літньо-осінньої кампанії російської, тоді, коли в економіці ще в них один щабель впаде, адже саме до кінця року, або початок наступного, у них фонд добробуту вичерпається", — сказав він.

Саакян зазначив, що наявність економічних проблем та відсутність інших можливостей вплинути на ситуацію можуть змусити Володимира Путіна шукати дипломатичні способи зупинити війну.

Втім, наразі Кремль поки що таких проблем не має. Там почуваються "на коні" та з розв’язаними руками після завершення "темної смуги", яка тривала півтора року.

Нагадаємо, Саакян також говорив, що на цьому етапі президент США Дональд Трамп хоче не закінчити війну, а налагодити торгівлю з Росією. Тому Україна піде на переговори, але тільки щоб не дати голові Білого дому "зіскочити".