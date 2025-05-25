Нацполиция во время войны ремонтирует здания в шести областях: потратят более 100 миллионов

Среди объектов три находятся на прифронтовой территории

На четвертый год полномасштабной войны с Россией, Нацполиция решила массово отремонтировать здания в разных городах. Некоторые из них расположены близко к линии фронта и постоянно находятся под обстрелами, например, Сумы, Шостка и Ахтырка Сумской области.

Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок Prozorro. Мы насчитали уже восемь тендеров на общую сумму 109 510 692,80 грн.

Так, в Житомирской области хотят произвести капитальный ремонт здания Бердичевского районного отдела полиции, расположенного в поселке Ружин, ул. Независимости, 29, и готовы потратить на это 16 660 774 грн.

В Сумах собираются выложить 26 162 262 грн на реконструкцию комплекса построек нежилых помещений под административное здание со спортивной площадкой Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Сумской области.

В той же области решили произвести благоустройство прилегающей территории административного здания ГУНП за 756 656 грн в городе Шостка, которая, как и Сумы, постоянно подвергается российским воздушным атакам.

Продолжая компанию по благоустройству, в прифронтовой области также объявили тендер на капитальный ремонт административного здания Ахтырского районного отдела полиции за 278 510 грн. Сумма, конечно, мизерная на фоне других примеров, но, как говорится, птичка по зернышку клюет.

В соседнем областном центре хотят отремонтировать административного здания учебного центра ГУНП, расположенное в Чернигове на ул. Теробороны, 52. На объекте собираются уделить особое внимание слаботочным системам (телефонная сеть, локальная сеть передачи данных, сеть интернет, система видеонаблюдения, система контроля доступа, охранная сигнализация). На это выделяют 1 363 624 грн

В русле тенденции в Ивано-Франковске также решили произвести ремонт административного здания областного ГУНП, в данном случае текущий. Потратить на это хотят 743 013,60 грн.

Тем временем в Днепре объявили тендер на проведение капитального ремонта здания приемника-распределителя для детей Днепропетровского ГУНП за 21 995 491,20 грн. Объект находится в областном центре по адресу, ул. Яскрава, 41.

А в Одессе не стали мелочиться и собрались выложить за капитальный ремонт административного здания ГУНП в области и вовсе космическую для воюющей страны сумму. Согласно тендерной документации, ожидаемая стоимость работ составляет 41 550 362 гривны.