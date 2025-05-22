Люди останутся без работы? Украинцам рассказали об ужасных последствиях заморозков

Май 2025 года на Волыни стал самым холодным за последние 20 лет

Майские заморозки сильно ударили по урожаю на Волыни, где местами вымерзло более 80% насаждений. Морозы до -5 ° С в первой половине месяца пришлись как раз на период цветения плодовых деревьев и ягодных растений.

Об этом рассказала "Суспільному" заведующая сектором агрометеорологических прогнозов Волынского гидрометеоцентра Елена Кондратчук. По ее словам, некоторых сортов клубники фактически в этом сезоне не будет.

"Для клубники это неблагоприятные условия, потому что она выдерживает лишь до -3° и когда она в фазе цветения или бутонизации, она может погибнуть. Вторая декада подходит к концу и она будет даже еще холоднее, потому что в норме должно быть +14° тепла, а у нас 9-8°", — отметила Кондратчук.

Западная Украина, в том числе и Волынь, пострадали больше всего от заморозков. К примеру, в селе Романов в одном из хозяйств вымерзло три с половиной гектара цвета клубники. Это 85% засаженного поля, рассказала "Суспільному" хозяйка Екатерина Хомяк.

По ее словам, на четырех гектарах поля она выращивает разные сорта клубники. И за 10 лет разведения ягоды такие последствия заморозков она видит впервые.

Клубника после заморозков

"Ягода перволетка, девять цветоносов, это должна быть большая, хорошая ягода, потому что первый год она очень хорошо родит, а сейчас все цветоносы полностью черные, уже ничего не будет, уже их можно срезать и все", — говорит хозяйка.

Хомяк добавляет, что обычно имела неплохую выручку на рынке во время продажи ягод, но в этом году заработка практически не ожидает. Говорит, что теперь вся надежда на ремонтантные сорта, которые плодоносят в течение года. Их волынянка высадила около дома две недели назад из теплицы.

Цена на клубнику

В то же время продавец Галина Колинько говорит, что сейчас на рынке есть и преимущественно закарпатская клубника, однако цены по сравнению с прошлым годом почти не изменились.

"Клубника стоит от 200 до 180 — 170 гривен. — говорит продавщица. — Была немного выше, потом немного упала и снова поднялась, потому что холодно и все идет в цене. Первая клубника всегда дорогая, но в тех годах как-то она падала, а тут наоборот".

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