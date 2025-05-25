Нашли в 7 утра на лестнице: во Львове девушки-подростки попали в больницу (фото, видео)

Родители девушек получат административное наказание из-за действий дочерей

Утром 25 мая во Львове по улице Лычаковской прохожий заметил двух девушек в беспомощном состоянии. Они без сознания лежали на лестнице магазина одной из местных сетей. Он вызвал правоохранителей. Их пришлось госпитализировать – у обоих отравление алкоголем. В Украине это не первый случай, когда пьяных несовершеннолетних на улице находят в состоянии потери сознания.

Как сообщили в полиции, девушки оказались жителями Львовского района. Им по 16 лет. Медики оказали необходимую помощь и жизни подростков ничего не угрожает. Обнаружили их в бессознательном состоянии в 7:50 утра.

Благодаря неравнодушному свидетелю помощь пришла вовремя

В полиции говорят, что родителей привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за детьми. Напомним, во Львове действует запрет на продажу алкоголя до 12 дня, а подросткам его вообще не должны продавать по закону.

Ранее подобные случаи фиксировались и в других областях. На Днепропетровщине в Каменском, 10-летний мальчик выпил 4 банка энергетика с алкоголем. Его пришлось госпитализировать в областной центр для лечения. Ребенка спасли. Подобный случай произошел и с более взрослым юношей.

"Телеграф" рассказывал, что с помощью алкоголя с ядом на Черниговщине травили пенсионеров. До этого мошенники втирались в доверие и заставляли пожилых людей переписать имущество.