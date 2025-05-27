Обидели Путина. Британский аналитик объяснил, почему Россию не пустили в НАТО

Россия имела серьезные возможности влияния на эволюцию Североатлантического альянса

В начале 2000-х Россия могла стать членом Североатлантического альянса: имела представительство в Брюсселе, а бригада ВС РФ была успешно интегрирована в миротворческую миссию НАТО на Балканах. Однако амбиции кремлевского руководства помешали ей войти в Альянс.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Джон Лаф — эксперт Центра новых евразийских стратегий (New Eurasian Strategies Centre) и Программы по России и Евразии в британском Chatham House. Он пояснил, что Россию фактически приглашали в евроатлантическую "кухню".

Больше читайте в публикации: "Чего Путин до сих пор не простил Зеленскому, и какую "бумажку" мечтает получить от Трампа? Интервью с британским экспертом".

— Во второй половине 1990-х российская бригада стала частью миротворческой миссии под руководством НАТО в Боснии и Герцеговине. Она была успешно интегрирована в операцию под руководством НАТО. Формально бригада была под российским командованием, но фактически должна была действовать под командованием Североатлантического альянса. Все это знали, — говорит британский эксперт.

По его словам, российскую миссию в штаб-квартире НАТО в Бельгии уважали как хороших партнеров. Но когда офицеры из штаб-квартиры возвращались в Москву, они лишались карьеры, потому что "попали под влияние врага".

— В российской системе была часть, действительно имеющая прозападное, проевропейское видение мира. Но также был очень мощный балласт — старый советский элемент. Он рассматривал сотрудничество с Североатлантическим альянсом как легитимизацию НАТО. А если это легитимизирует НАТО, значит, это противоречит интересам России, — говорит аналитик.

По его мнению, Россия тогда имела серьезные возможности влияния на эволюцию НАТО. Но не была готова или не хотела идти по этому пути.

— Когда Путин поднимал вопрос о вступлении России в НАТО, ему ответили, что нужно подать заявку, как и все другие страны. Это его обидело. Россия всегда требовала и ожидала особого отношения. Это, по сути, до сих пор основа проблемы: Россия считает, что имеет право выдвигать особые требования по европейской безопасности — и именно ее подход к безопасности единственно правильный, — добавил Джон Лаф.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" пять причин, почему Путин не показал россиянам "победу" над Украиной.