Даже коты не стали есть: четырехлапые критики оценили состав современных сосисок (видео)

Кое-кто пошутил, мол, "кто сломал кота"

Наши домашние любимцы иногда оказываются более требовательными и разборчивыми в выборе пищи, чем мы сами – и именно это нередко становится поводом для шуток и размышлений. Примером этого стали два кота, которым предложили выбор между сосиской и огурцом — единогласно "выступили" против колбасы.

Данное видео разместили в TikTok. Рыже-белый любимец выбрал "полезную" сторону — зеленый огурец, а полосатый котик даже не захотел ничего и отвернулся.

Это видео быстро набрало популярность и вызвало оживленное обсуждение в комментариях. Пользователи платформы подшутили над качеством современных сосисок. Одно из мыслей звучало так: "Это доказательство того, что в сосиске нет мяса". Другой зритель отметил, что в огурце "больше мяса", чем в сосиске, подчеркивая сомнительное качество продукта.

Некоторые обратили внимание на странное поведение кошек, предположив, что они избегают химических добавок, а также пошутили, мол, "кто сломал кота".

Еще одна мысль касалась неопределенности состава сосиски, ведь коты даже не захотели ее понюхать.

Подытоживая, одно из пользовательских мыслей было: "Сосиска — несъедобная". Украинцы с юмором восприняли реакцию животных и использовали ее как повод задуматься о качестве современных продуктов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что забавный кот прыгнул на стол и начал стремительно разматывать бумажные полотенца, несмотря на замечания хозяйки.