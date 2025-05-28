Даже не территории. Казарин озвучил, что является "красными линиями" для Украины

Он не является оптимистом по результативности переговоров

Россия снова затягивает переговоры с Украиной. Ряд вопросов принципиален для Киева, они являются "красными линиями" и по ним уступок быть не может.

Такие вопросы назвал публицист и военнослужащий Павел Казарин в интервью "РБК-Украина". Он выделил два момента.

Вопрос о численности и качестве ВСУ

"Безусловно, это любые требования, связанные с численностью и качеством украинских Вооруженных сил. То есть, если кто-нибудь будет пытаться сказать, что у нас Вооруженные силы не должны быть более 100 000 человек, это сразу нет", — пояснил военный.

Попытки РФ влиять на языковую политику в Украине

Второй "красной линией" в вероятных переговорах с Россией Казарин считает любые попытки Москвы влиять на наше внутреннее законодательство по языковому вопросу. По его словам, сейчас в Украине состоялся "языковой консенсус" и нельзя давать РФ вмешиваться в эту сферу.

"Это вещи, которые сдерживают украинский военно-промышленный комплекс и помощь от наших союзников, прежде всего, военную, на втором месте – финансовую. Это самые главные красные линии", — отметил он.

Имеют ли переговоры шансы на успех

Казарин не является оптимистом по поводу результативности переговоров. По его мнению, в текущем году война не прекратится.

"Но я вообще не очень верю в переговоры. Я убежден, что 25 год — точно будет годом войны. И мы понимаем, что эти переговоры, которые сейчас начались, они начались лишь потому, что Трамп так долго обещал себе и миру, что он закончит эту войну", — подчеркнул он.

В каком случае Россия может пойти на реальные договоренности

По словам военного, глава России Владимир Путин будет продолжать войну, пока он уверен, что сможет победить Украину на поле боя. До того времени он будет выдвигать нереалистичные условия, чтобы саботировать процесс.

"Пока Путин убежден, что он сможет победить Украину на поле боя, любые переговоры – это для него как кража мечтаний. Поэтому он и дальше будет выдвигать какие-то совершенно дикие завышенные требования к Украине даже на пути к какому-то временному перемирию. Он просто тянет время для того, чтобы воевать дальше", — резюмировал Павел Казарин.

Напомним, эксперт Центра новых евразийских стратегий (New Eurasian Strategies Centre) и Программы по России и Евразии в британском Chatham House Джон Лаф объяснил в интервью "Телеграфу" что стоит за одержимостью Путина Украиной.