Эта киевская улица помнит еще времена Руси: где она находится и чем интересна (фото)

С древних времен Киевской Руси до настоящего времени эта улица хранит память о князьях и революционерах, писателях и архитекторах.

Улица Олеся Гончара – одна из самых древних и интересных улиц в центре Киева. Ее история начинается еще во времена Киевской Руси, когда эта территория была небольшим переулком, ведущим к Владимирскому спуску.

Первоначально улица не выходила за пределы оборонительных валов города, но в середине X века эти валы были снесены, и город стал расширяться. Значительную часть современной улицы проложили через овраг, ранее служивший свалкой.

Эволюция названий улицы

Сначала улица называлась Маловладимирской — в честь князя Владимира Великого. В 1911 году после покушения на премьер-министра Петра Столыпина, который был ранен и доставлен в клинику на этой улице, ее переименовали в Столыпинскую. Впоследствии название менялось несколько раз в соответствии с политическими событиями: в честь революционера Георгия Гершуни, социал-демократа Ладо Кацховели, а с 1939 года в честь советского летчика Валерия Чкалова. В 1996 году улица получила современное название — в честь выдающегося украинского писателя Олеся Гончара, гармонично вписывающегося в литературный контекст района.

Символы улицы: фонтан Термена

Одним из символов улицы является фонтан Термена в сквере, основанный семьей французских гугенотов Терменов, которые поселились в Киеве в XIV веке. Алексей Термен, известный предприниматель и основатель машиностроительного завода, подарил Киеву несколько фонтанов, один из которых до сих пор украшает этот район.

Исторические здания и их значение

На улице сохранилось много исторических зданий, которые свидетельствуют о важных событиях и культурных процессах. Например, дом №33 — бывшая клиника Маковского, где лечили Столыпина после покушения. Возведенный в стиле модерн в 1907 году, этот дом совмещал жилые и медицинские функции. Архитектурные элементы здания напоминают дом Беранже в Париже. Клиника была оснащена самым современным оборудованием того времени, что делало ее одной из лучших в Киеве.

Клиника Маковского

Еще один интересный объект — дом № 24, который в конце XIX — начале XX века был центром польской интеллигенции. Здесь жили журналисты, писатели, историки и артисты польского происхождения. В этом доме собирались представители польской и украинской культурной элиты, а также действовало общество друзей мира, пропагандировавшее идеи ненасилия.

Во время Второй мировой войны здание №32а стало центром антифашистского подполья. Здесь действовала тайная группа Ивана Кудри, которая собирала разведывательные данные о немецкой оккупационной администрации и готовила акты саботажа. Члены группы, среди которых были известные деятели культуры, после арестов стали героями Украины.

Архитектурные достопримечательности и образовательные учреждения

Улица также славится своими архитектурными достопримечательностями, в частности, зданием высших женских курсов (ныне педагогический музей), возведенным в стиле неоампир по проекту архитектора Александра Кобелева в 1912-1914 годах. Это учебное заведение было первым в Украине, которое предоставляло женщинам возможность получить высшее образование, готовя их к педагогической деятельности. Рядом находится здание Киевского технического общества — центр инженерной мысли города.

Дом Высших женских курсов в Киеве

Улица Олеся Гончара — это настоящий литературный и культурный уголок Киева, который хранит память об исторических событиях, выдающихся деятелях и архитектурных шедеврах разных эпох. Она сочетает богатство прошлого и современность, оставаясь любимым местом как для киевлян, так и для гостей столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой крутой улице в Киеве. Название ее связано с тем, что по ее территории проходил шелковичный сад, который ликвидировали в 1835 году.