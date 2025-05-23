В Одессе решили потратить десятки миллионов на ремонт админздания полиции

Работы должны завершить к декабрю этого года

Главное управление Национальной полиции в Одесской области планирует произвести капитальный ремонт административного здания в городе Одесса. Согласно тендерной документации, ожидаемая стоимость работ составляет 41 550 362 гривны.

Закупка объявлена в формате открытых торгов на "Prozorro". Конечный срок подачи тендерных предложений — 3 июня.

К участию допускаются все желающие подрядчики, отвечающие квалификационным требованиям. Ремонт охватывает один объект, расположенный в Одессе.

В составе блоков тендерной документации указано, что ремонт осуществляется на основании экспертного отчета ГП "Укргосстройэкспертиза" в Одесской области, а также утвержденной сметы заказчика. Подрядчик должен завершить ремонт до 10 декабря 2025 года.

Напоминаем, что Национальная гвардия Украины зарегистрировала довольно интересный тендер более чем на 36 млн грн. Так, на четвертый год полномасштабного вторжения планируется закупка 260 тонн сала.

Заметим, что в справке к закупке указано, что у тендера 10 лотов на общую сумму 36 140 000,00 грн, весом 260 000 кг. То есть, Нацгвардия планирует закупить сало для нескольких областей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве хотят потратить более 70 миллионов на "почетные захоронения". Заказанные услуги должны быть исполнены до 31 декабря 2026 года.