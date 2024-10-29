Умер нардеп Олег Макаров: чем известен

Ему было 59 лет

Ушел из жизни народный депутат Украины от партии "Голос" Олег Макаров. Выдающийся юрист и общественный деятель скончался на 59 году жизни.

За время своей деятельности он занимал должность секретаря Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике. О потере сообщили в Верховной Раде Украины. Впрочем, причину смерти не сообщают.

Краткая биография Олега Макарова

Олег Макаров родился 24 июля 1965 г. в Киеве. Его профессиональный путь начался после окончания факультета международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 1989 году по специальности "международное право".

Далее была учеба в аспирантуре Института международных отношений КНУ. В 2013 году он получил степень MBA в Эдинбургской бизнес-школе Университета Гериот-Ватта в Великобритании.

С 1992 года Олег Макаров работал управляющим партнером юридической фирмы. С 2007 года занимал должность заместителя председателя Дисциплинарной палаты Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В 2015 году вошел в состав Этической комиссии Ассоциации юристов Украины. До избрания народным депутатом работал в Киевском городском совете VIII созыва, где возглавлял постоянную комиссию по регламенту и депутатской этике. В 2019 году Олег Макаров стал народным депутатом Украины 9-го созыва от партии "Голос".

Ранее "Телеграф" также писал о том, что скончался известный инвестор в Украине. Он входил в список 100 самых богатых украинцев.