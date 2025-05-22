Умер известный украинский политик Юрий Крук. Он голосовал за скандальные законы (фото)

Скончался бывший депутат Верховной Рады и бизнесмен Юрий Борисович Крук. Он избирался народным депутатом Украины в нескольких созывах Верховной Рады, где участвовал в работе разных парламентских комитетов и представлял интересы разных политических сил на протяжении своей карьеры. Кроме того, он являлся заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и связи, председателем подкомитета по вопросам морского и речного транспорта.

В 2012 году он голосовал (попросил зачесть голос после голосования) за скандальный Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" — неофициально известный как "Закон Кивалова-Колесниченко", который позже Конституционный Суд признал утратившим силу и признал неконституционным. Голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года.

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