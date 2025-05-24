Украинский волонтер Сергей Стерненко призывает ограничить продажу SIM-карт во время войны, чтобы усложнить врагу использование украинских сетей для управления дронами

Ночная атака шахедов снова поднимает вопрос достаточности наших мер противодействия.

Не секрет, что россияне для повышения эффективности ударных БПЛА устанавливают на них SIM-карты украинских операторов.

Это позволяет противнику видеть в режиме онлайн, куда летят те или иные шахеды, проводить аэроразведку и, по имеющимся у меня данным, иногда даже управлять ими в ручном режиме.

Дальше развитие технологий даст врагу еще больше возможностей.

Как с этим бороться?

Россияне для противодействия нашим дальнобойным дронам используют ряд методов: привлечение вертолетной авиации, РЭБ, использование традиционных средств ПВО и масштабные ограничения работы сетей сотовой связи.

Последнее включает в себя как продажу SIM-карт по паспортам, так и карантин на потребление интернет-трафика и полное отключение мобильного интернета во время атак.

Что в этой части мы делаем?

SIM-карты у нас до сих пор продаются свободно без каких-либо ограничений. Это очень упрощает врагу задачу. Во время военного положения следует ограничивать продажу SIM. Ограничение трафика в виде "карантина" – здесь обойдемся без деталей из соображений безопасности.

Нужно ли нам полное выключение моб. интернета во время таких атак – вопрос дискуссионный. Но мы точно должны реагировать. Государство должно взять на себя ответственность, не бояться "непопулярных решений" и принять решительные меры для противодействия использованию врагом наших сотовых сетей.

Вопрос давно перезрел, и надо уже наконец-то действовать.

Хватит дарить врагу преимущество!

Источник: Telegram-канал Сергея Стерненко.