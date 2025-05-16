Украинцы восхитились новыми вагонами "Укрзализныци" (фото)

В сети посыпались утешительные комментарии

Новые вагоны "Укрзализныци", которые получили еще в 2023 году, вызывают все больше одобрительных отзывов среди пассажиров. Украинцы отмечают современный дизайн, инклюзивные решения и заботу об удобстве каждого путешественника.

Одна из пользовательниц соцсетей поделилась в Facebook впечатлениями после путешествия. Пассажирка обратила внимание именно на инклюзивность.

"Украинская инклюзивность начинается с "Укрзализныци". Ехала в вагоне, где есть туалет с учетом нужд людей с инвалидностью, пеленальный столик и купе для людей с особыми потребностями. Ну это же удобнее, чем во многих многоэтажках", — отметила она.

Также украинка выразила восхищение украинскими железнодорожниками.

"Теперь еще бы сделать так, чтобы люди могли как-то выбираться из своих 5-ти и 9-ти этажных скворечников к поездам. Вообще, увлекаюсь украинскими железнодорожниками, особенно с 2022 года. Конечно, вопросы к структуре и в частности системе продажи билетов еще есть, но люди – золото!" — подчеркнула она.

Пассажирка также опубликовала фото, сделанные в новом вагоне "Укрзализныци".

В комментариях украинцы поддержали автора публикации. А "Укрзализныця" поблагодарила за теплые слова.

Ранее "Телеграф" писал, что в поездах "Интерсити" появились VIP-вагоны. Цена билета практически не отличается от стоимости обычного места в первом классе.