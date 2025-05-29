Дожди продолжат заливать? Каким регионам не повезет с погодой в последние дни мая

Зонтик дома лучше не забывать

В конце мая Украину продолжат заливать дожди с грозами. Однако столбик термометра по чуть-чуть будет ползти вверх.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Самый холодный май в 21 веке? Чем удивит погода до конца весны в Украине".

"29 — 31 мая есть возможность поступления жаркого воздуха из районов Центральной Азии на территорию юго-восточных областей Украины. В связи с этим в некоторых регионах местами температура может достигать днем +30 °С", — сказал синоптик.

Заметим, что, по данным Укргидрометцентра, 30 мая дождь прогнозируется частично на севере, востоке и в центре страны. Западные области, где днем столбик термометра покажет до +20 градусов, ожидается умеренная облачная погода без осадков. Однако на севере воздух прогреется до +22 градусов в день и до +12 градусов ночью. На востоке и в центре Украины столбик термометра днем покажет до +24 градусов, а ночью до +13 градусов. На юге синоптики прогнозируют небольшой дождь и до +24 градусов днем.

Погода в Украине 30 мая

В субботу, 31 мая, дожди накроют западные и восточные области, где днем столбик термометра достигнет отметки до +22 и +24 градусов соответственно. Северные и центральные области дождь вероятнее обойдет, однако воздух здесь прогреется до +25 градусов. На юге днем до +24 градусов и возможен небольшой дождь.

Погода в Украине 31 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, где синоптики не прогнозируют дожди в ближайшие дни.