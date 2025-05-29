Заробитчанка показала, как следит за своим подопечным в Италии: дед оказался шустрым
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Пользователи сети подхватили волну иронии
В соцсетях распространяется видео, которое уже успело стать настоящим хитом среди украинской диаспоры. Женщина, заробитчанка в Италии, эмоционально и с юмором рассказывает о курьезной ситуации со своим "дедом".
Соответствующее видео было опубликовано в TikTok. По словам украинки, родственник жаловался дома на высокое давление и уверял, что чувствует себя плохо. Но вместо лежать – как и подобает в таком случае – был замечен в баре, еще и у афиши с объявлением о танце.
"Вот уже припарковал свою колесницу", — имея в виду коляску деда, говорит женщина.
На кадрах ниже присутствует нецензурная лексика!
Автор ролика не только возмущена, но и явно развлечена ситуацией — особенно тем, что дед не просто "отдыхает", но и активно готовится к танцам, судя по его присутствию рядом с афишей о предстоящих вечерах отдыха.
Пользователи сети сразу же подхватили волну иронии и дружелюбного юмора:
- У меня в Италии бабушка была, 96 лет. Носила пеньюары, курила мундштук, мастер дома делал педикюр и укладки. Бывало, что утром просила, чтобы падре пришел, потому что собирается умирать. А вечером снова курит и сыновьям звонит, часами на телефоне.
- Молодец, дед, не мешайте ему жить.
- Да он там не один такой, там еще один стоит.
- Да он пошел сбивать давление, вы просто не поняли.
- Там колесница не одна запаркованная.
- Озвучка от автора — это отдельный вид искусства. Спасибо за позитив и КАЛЕСНИЦУ.
Зрители отметили еще и сам стиль озвучки женщины — с ее колоритной речью, гремущим миксом эмоций и народного юмора, это видео легко могло бы стать основой для скетча или короткометражки.
Очевидно, что дедушка стал настоящим героем сети, а вместе с ним — и автор, сумевшая превратить обычную бытовую ситуацию в комедийное действо.
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