Заробитчанка показала, как следит за своим подопечным в Италии: дед оказался шустрым

Пользователи сети подхватили волну иронии

В соцсетях распространяется видео, которое уже успело стать настоящим хитом среди украинской диаспоры. Женщина, заробитчанка в Италии, эмоционально и с юмором рассказывает о курьезной ситуации со своим "дедом".

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok. По словам украинки, родственник жаловался дома на высокое давление и уверял, что чувствует себя плохо. Но вместо лежать – как и подобает в таком случае – был замечен в баре, еще и у афиши с объявлением о танце.

"Вот уже припарковал свою колесницу", — имея в виду коляску деда, говорит женщина.

На кадрах ниже присутствует нецензурная лексика!

Автор ролика не только возмущена, но и явно развлечена ситуацией — особенно тем, что дед не просто "отдыхает", но и активно готовится к танцам, судя по его присутствию рядом с афишей о предстоящих вечерах отдыха.

Пользователи сети сразу же подхватили волну иронии и дружелюбного юмора:

У меня в Италии бабушка была, 96 лет. Носила пеньюары, курила мундштук, мастер дома делал педикюр и укладки. Бывало, что утром просила, чтобы падре пришел, потому что собирается умирать. А вечером снова курит и сыновьям звонит, часами на телефоне.

Молодец, дед, не мешайте ему жить.

Да он там не один такой, там еще один стоит.

Да он пошел сбивать давление, вы просто не поняли.

Там колесница не одна запаркованная.

Озвучка от автора — это отдельный вид искусства. Спасибо за позитив и КАЛЕСНИЦУ.

Зрители отметили еще и сам стиль озвучки женщины — с ее колоритной речью, гремущим миксом эмоций и народного юмора, это видео легко могло бы стать основой для скетча или короткометражки.

Очевидно, что дедушка стал настоящим героем сети, а вместе с ним — и автор, сумевшая превратить обычную бытовую ситуацию в комедийное действо.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центре Одессы мужчина разгуливал по улицам, громко мяукая и ведя себя как кот, чем изумил и развеселил прохожих. Его неординарное поведение вызвало оживленную реакцию среди украинцев.