В России наконец сказали, кого отправят в Стамбул: поедет ли Путин

В Кремле тянули до последнего

Россия наконец объявила о составе делегации, которая отправится на переговоры в Стамбул 15 мая. В обнародованном списке видно, что Владимир Путин на встречу не поедет, как не будет там и главы МИД Сергея Лаврова.

Соответствующее объявление было обнародовано на сайте Кремля. Об этом сообщают российские СМИ.

В приведенном списке указано, что возглавит делегацию помощник Путина Владимир Мединский. Кроме того, там будут присутствовать заместитель Лаврова Михаил Галузин, начальник главного управления генштаба РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Кроме того, с ними отправится группа экспертов, которые должны проводить консультации

Как видно, россияне похоже не особо уделяют внимание этим переговорам, поскольку не соизволили даже послать туда топ-чиновников, не говоря уже о самом Путине. К слову, Мединский возглавлял делегацию России на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

Стоит отметить, что глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне до последнего тянули с объявлением состава делегации, так как это то, чему учили в советской школе КГБ. По идее, это должно было создать давление на Украину, но в данной ситуации ударило по самим россиянам.

"Сработало ли это сейчас в пользу Путина? Нет, своих целей отсутствием информации о собственных планах он не достигает вообще. Напротив, вероятность больших потерь для России вследствие экономических санкций очень велика. Еще и выглядит публично трусом. Но он и его команда работают ровно так, как учили советские преподаватели. Иначе просто не умеют", — написал он.

Напомним, 15 мая в Стамбул отправится президент Украины Владимир Зеленский на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме того, там будет присутствовать глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и дипломатический советник президента Игорь Жовква.