"Ненавижу": в Раде резко высказались о "бусификации" и назвали ее причины

По данному вопросу постоянно проводят разъяснительную работу

В Украине присутствуют факты так называемой в народе "бусификации", то есть насильного задержания людей на улице для доставления его в ТЦК. Также уже есть определенное количество открытых дел об ответственности работников ТЦК и СП и полиции за превышение полномочий в данном случае.

Об этом говорит один из лидеров президентской партии "Слуга народа" и председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью ВВС. По его словам, он крайне негативно относится к таким действиям.

"Мое личное мнение – я это яростно ненавижу. Как только мы видим это где-то в средствах массовой информации, обычно это фейсбук, инстаграмм, где люди преподают, мы сразу на это реагируем, обращаемся в областной ТЦК сначала, или в Киеве в генеральный штаб. И они признают это на всех совещаниях, вот поверьте, потому что мы собираемся постоянно и говорим. Приходящие руководители обычно постоянно говорят: мы против этого (бусификации. — Ред.), мы постоянно проводим разъяснительную работу", — пояснил Завитневич.

Сколько конкретно сейчас дел об ответственности работников ТЦК и СП и полиции за превышение полномочий, Завитневич не готов ответить, но он отметил, что они есть.

На вопрос о том, связана ли так называемая "бусификация" с, например, показателями, которые необходимо срочно поднять в конкретном ТЦК, собеседник издания ответил, что в некоторых местах это действительно может быть так.

"Мне кажется, что где-то на местах это из-за невыполнения того плана, задач, приказа. И такие у нас позорные ситуации возникают. Но мы постоянно об этом подчеркиваем, постоянно заслушиваем их и постоянно говорим, что ищите другие пути, делайте рекрутинговые центры.

Поэтому берём их (рекрутинговых центров) результаты – работают? Работают. Да, не в таком объеме, может, как все мечтали об этом. Но, конечно, эту работу нужно было начинать еще до войны. Задолго до войны. Я имею в виду до 2014 года. И воспитывать культуру, патриотическое воспитание нужно, чтобы было. Многое было потеряно. И кто как может, так и наверстывает это", — подытожил Завитневич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что законотворцы взяли курс на наведение порядка с мобилизацией. В парламенте появился законопроект №12442, которым предусматривается наказание для сотрудников ТЦК и врачей ВВК за противоправную мобилизацию.