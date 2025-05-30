С 30 июня нужно оформить новый документ. Для украинцев не будет исключений

Новое правило будет действовать для всех украинцев

Уже с 30 июня 2025 года каждый владелец автомобиля должен оформить автогражданку. Это касается также участников боевых действий.

Летом меняются правила автострахования для участников боевых действий. Согласно новым требованиям, с 30 июня каждый владелец авто, в том числе тот, кто имеет удостоверение УБД, обязан оформить полис ОСАГО (автогражданки), как передали в PMG.

До завершения переходного периода (т.е. до конца июня), участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут не иметь полиса. Однако в случае ДТП в течение первой половины 2025 года возмещение осуществляет Моторное страховое бюро, если водитель не был в состоянии опьянения, не оставил место происшествия и имел водительское удостоверение. В противном случае страховщик вправе потребовать компенсацию.

С 30 июня освобождение от обязательной автогражданки отменяется. Каждый украинец, в том числе УБД, должен оформить ее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярная услуга подорожает уже с 1 июня. Кому из украинцев придется платить больше уже этим летом.