З 30 червня потрібно оформити новий документ. Для українців не буде винятків

Нове правило діятиме для всіх українців

Вже з 30 червня 2025 року кожен власник автомобіля повинен оформити автоцивілку. Це стосується також учасників бойових дій.

Влітку змінюються правила автострахування для учасників бойових дій. Згідно з новими вимогами, з 30 червня кожен власник авто, у тому числі тот, хто має посвідчення УБД, зобов’язаний оформити поліс ОСЦПВ (автоцивілки), як передали в PMG.

До завершення перехідного періоду (тобто до кінця червня), учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть не мати поліса. Проте у разі ДТП протягом першої половини 2025 року, відшкодування здійснює Моторне страхове бюро, якщо водій не був у стані сп’яніння, не залишив місце пригоди й мав водійське посвідчення. В іншому випадку страховик має право вимагати компенсацію.

З 30 червня звільнення від обов’язкової автоцивілки скасовується. Кожен українець, в тому числі і УБД, має оформити її.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярна послуга здорожчає вже з 1 червня. Кому з українців доведеться платити більше вже з цього літа.