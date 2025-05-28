Укр

Популярная услуга подорожает уже с 1 июня. Кому из украинцев придется платить больше

Автор
Марина Бондаренко
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Удорожание техосмотра с 1 июня 2025 года
Удорожание техосмотра с 1 июня 2025 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для кого-то стоимость услуги подорожает аж на 800 гривен

С 1 июня 2025 года возрастет стоимость услуг обязательного технического контроля транспортного средства. Для кого-то он будет стоить 2 300 гривен.

Уже в начале этого лета водители будут платить больше за техосмотр их транспортных средств. Это касается и тех, у кого есть мотоцикл, грузовик или прицеп, как сообщили в "PMG".

С 1 июня на техосмотр будут действовать следующие тарифы:

  • 1700 гривен для легковых и грузовых авто до 3,5 тонны, хотя раньше это стоило 1050 гривен;
  • 2 300 гривен для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонны вместо 1 500 гривен;
  • до 2300 гривен для мотоциклов и прицепов.

Кроме того, цены увеличатся и на:

  • внесение отметки Международный сертификат технического осмотра (МСТО) до 500 гривен, вместо 300 гривен;
  • проверку и настройку цифровых тахографов до 1 600 гривен, хотя раньше это стоило 1 600 гривен;
  • считывание данных с карточки водителя — 150 гривен, а было 100 гривен;
  • считывание информации с тахографа — 300 гривен вместо ранее 250 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что штрафы за скорость в Украине могут кардинально изменить.

Теги:
#Авто #Техосмотр #Водії