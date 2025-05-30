Росіяни накинулися на "обманки". Нові подробиці удару дронів ЗСУ у Підмосков'ї

Сотня дронов пошла по одному маршруту через Брянскую область

У ніч на 28 травня українські дрони у Підмосков’ї атакували технопарк "Елма" у Зеленограді та завод "Райдуга" ім Березняка" у Дубні. Саме там розташовані підприємства з виробництва крилатих ракет та ударних російських дронів.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів льотчик, інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Він розповів про нові подробиці удару українських Сил оборони.

За його словами, у Дубні знаходиться Об’єднаний інститут ядерних досліджень, тож під "дахом" цього центру росіяни думали, що туди нічого не полетить.

— Саме туди пішли наші дрони. Основний удар був саме під цим центром — там підприємство з великовузлового складання важких ударних російських дронів "Оріон" і нових ракет-дронів S8000 "Бандероль", що запускаються з них, — каже військовий експерт.

На його думку, атака була виконана дуже грамотно: не "віяло", як раніше, а конкретно — більше сотні дронів по одному маршруту через Брянську область обійшли Москву із заходу.

Від України до Дубни - майже 600 кілометрів по прямій

— Кілька десятків основних ударних дронів були прикриті сотнею обманних дронів, по яких росіяни відпрацювали. Накинулися на "обманки" у Брянській області, а наші ударні дрони прослизнули і вдарили і по Зеленограду. Це [російська] "Силіконова долина", там виробляють в основному мікроелектроніку — вузли, агрегати, — але основне складання йде саме в Дубні. Тож ударили і туди, і туди, — пояснив військовий пілот.

Тобто дуже грамотно поставлені завдання виконані нашими Силами безпілотних систем (або силами, які займалися) Сил оборони України, — підсумував Роман Світан.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", де треба розпочинати звільнення України.