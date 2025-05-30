После майских "сюрпризов": синоптик раскрыл, чего ждать от погоды в июне

Каким станет июнь после капризного мая

Погода в начале июня будет кардинально отличаться от майских холодов. Лето наконец-то придет в Украину с комфортными температурами.

Метеорологи обещают стабильное потепление во всех областях. Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "Жара или заморозки, как в мае? Стало известно, каким будет июнь в Украине".

Июнь в Украине будет теплым, а в восточных и южных регионах даже жарким, сообщает Кибальчич. Средние температуры составят от +19 до +24 градусов, что на 1,3-2,5 градуса выше обычных показателей для этого месяца. В некоторых областях дневные температуры могут достигать +30…+35 градусов, однако рекордной жары не ожидается.

Долгих периодов аномальных холодов, подобных майским, не предполагается, отмечает синоптик. Воздушные массы будут поступать в Украину преимущественно из центральных районов Азии и Средиземноморья, иногда из стран Балтии. Это обеспечит стабильно теплую погоду в течение всего месяца.

По словам Кибальчича, июнь традиционно является одним из самых влажных летних месяцев в Украине. Дожди будут часто сопровождаться грозами, некоторые из них могут быть сильными. Метеорологи предупреждают о возможных шквалах, граде и даже смерчах в некоторых регионах.

Температурные показатели июня будут полностью соответствовать летним нормам, говорит эксперт. Хотя в прошлые годы в начале месяца случались кратковременные заморозки в северных, западных и восточных областях.

Погода в Украине 1 июня, Укргидрометцентр

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни. Этой информацией поделился синоптик Игорь Кибадьчич.