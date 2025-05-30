С пропагандой и запретами: каким был последний звонок на оккупированной Донетчине (фото, видео)

Оккупанты устроили пропагандистский цирк в школах Донбасса

В пятницу, 30 мая, в большинстве украинских школ раздался последний звонок для выпускников 2025 года. А вот на временно оккупированных территориях Украины праздник прошел еще неделю назад – 24 мая.

Оккупанты провели его по-своему – с пропагандой и портретами Путина. В Донецке и Мариуполе дети вынуждены были участвовать в политическом шоу.

Об этом сообщают оккупационные телеграмм-каналы, распространившие фото и видео из местных школ. На фотографиях отчетливо видны элементы российской пропаганды даже во время детского праздника.

Школа в Донецке

Школа в Донецке

В Донецке школьникам младших классов прикрепляли значки с цветом российского флага на одежду. В одной из школ города в холле был установлен огромный портрет Путина на фоне российского флага с пропагандистским лозунгом. Выпускники получили традиционные ленты через плечо, но с русской символикой.

Школа Мариуполя

Радости на лицах присутствующих незаметно

На видео также видно, что детям раздавали надувные шарики исключительно в цветах российского триколора. Вместо украинских традиций школьники вынуждены были участвовать в пропагандистском мероприятии с лозунгами на русском языке.

Оккупационные власти даже запретили продажу алкоголя в день проведения "последнего звонка". По их данным, запрет действовал 24 мая и будет распространяться на 28 июня во время выпускных вечеров.

Донецкая гимназия №122

Донецкая гимназия №122

Так называемый министр образования самопровозглашенной "ДНР" Олег Трофимов посетил гимназию №122 в Донецке. Он назвал выпускников этого года "особыми", поскольку их школьные годы совпали со становлением псевдореспублики. По его словам, дети пошли в первый класс, когда ДНР только появлялась, а выпускаются как "субъект РФ".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что учительница в Днепре героически защитила детей от пьяной женщины. Мы рассказывали, что произошло на самом деле.