Вальс под обстрелами: щемящие фото и видео, как украинские дети прощались со школой

Пока одни дети прощаются со школой под мирным небом, другие — в метро, укрытиях или перед экранами

В тысячах украинских школ 30 мая раздался последний звонок. Большинство школьников на школьную скамью вернутся в сентябре.

Но не все дети могут полноценно учиться — часть крупных городов находится очень близко от линии фронта и постоянно под атакой врага. Школьники Харькова, Запорожья и не только свой последний звонок услышали под землей.

Свой школьный вальс станцевали выпускники метрошколы Харькова – в подземке. Праздник последнего звонка встретили под землей и выпускники, которым еще возвращаться за парты из 4 и 9 классов.

Последний звонок в подземке, Харьков

Некоторые классы организовали выпускной танец в центре города. Ребята вальсировали в знаковых для Харькова местах.

Херсонщина, часть которой оккупирована российскими захватчиками, уже в четвертый раз проводит праздник последнего звонка онлайн. Там, где это возможно, торжества проходят в укрытиях.

Запорожские школьники также вступают во взрослую жизнь в сложных условиях. Одна из подземных школ впервые провожает выпускников.

Часть городов даже очень близко к фронту провели последние звонки на открытом воздухе. Вчерашние школьники, а сегодняшние выпускники последний раз переступили порог школы в Днепре и Николаеве.

В столице Украины выпускники школ создали настоящие пробки. Так случилось на станции "Вокзальная", однако пассажиры с пониманием отнеслись к ситуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что день защиты детей в Украине официально перенесен с 1 июня на 20 ноября. Однако мероприятия, уже запланированные к празднику, отменены не будут.