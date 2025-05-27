Учительница в Днепре героически защитила детей от пьяной женщины. Что произошло на самом деле? (видео)

Инцидент произошел во время репетиции последнего звонка

В Днепре неизвестная женщина напала на детей школы №140. Одна из учителей, защищая учеников, повалила женщину на землю.

Как "Телеграфу" отметила директор лицея Кулик Наталья Григорьевна, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 27 мая во дворе школы во время репетиции праздника последнего звонка.

"Неизвестная пьяная женщина зашла на территорию школы и начала оскорблять детей. Сначала она просто ругалась, потом вылила под ноги детям напиток, который держала в руке, а потом начала и бросаться на учеников", — говорит директор.

По ее словам, детей начали защищать учителя, а женщина в ответ на их замечания хотела ударить одну из преподавательниц. Однако учительница защитилась рукой и повалила женщину на землю, чтобы она не нанесла вреда детям. После этого администрация вызвала полицию и правоохранители уже занимаются делом.

На вопрос корреспондента, как же неизвестная женщина попала на территорию школы, директор сказала: "У нас очень большая территория школы со спортивными площадками, она ограждена, но, вероятно, женщина как-то прошла".

Кулик объяснила, что полностью контролируется вход в учебное заведение, а непосредственно всю территорию охрана не в состоянии контролировать. К тому же инцидент произошел во время репетиции последнего звонка, когда многие учащиеся были во дворе школы.

Заметим, что в сети уже появилось множество видео инцидента. Однако почему женщина набросилась на детей и преподавателей точно не известно.

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