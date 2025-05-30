З пропагандою та заборонами: яким був останній дзвінок на окупованій Донеччині (фото, відео)

Окупанти влаштували пропагандистський цирк у школах Донбасу

У п'ятницю, 30 травня, в більшості українських шкіл пролунав останній дзвоник для випускників 2025 року. А от на тимчасово окупованих територіях України свято відбулося ще тиждень тому – 24 травня.

Окупанти провели його по-своєму – з пропагандою та портретами Путіна. У Донецьку та Маріуполі діти були змушені брати участь у політичному шоу.

Про це повідомляють окупаційні телеграм-канали, які поширили фото та відео з місцевих шкіл. На зображеннях чітко видно елементи російської пропаганди навіть під час дитячого свята.

Школа у Донецьку

Школа у Донецьку

У Донецьку школярам молодших класів прикріплювали значки з кольорами російського прапора на одяг. В одній зі шкіл міста у холі встановили величезний портрет Путіна на фоні російського прапора з пропагандистським лозунгом. Випускники отримали традиційні стрічки через плече, але з російською символікою.

Школа Маріуполя

Радості на обличчях присутніх непомітно

На відео також видно, що дітям роздавали надувні кульки виключно в кольорах російського триколора. Замість українських традицій школярі змушені були брати участь у пропагандистському заході з гаслами російською мовою.

Окупаційна влада навіть заборонила продаж алкоголю в день проведення "останнього дзвоника". За їхніми даними, заборона діяла 24 травня і буде поширюватися на 28 червня під час випускних вечорів.

Донецька гімназія №122

Донецька гімназія №122

Так званий міністр освіти самопроголошеної "ДНР" Олег Трофімов відвідав гімназію №122 у Донецьку. Він назвав цьогорічних випускників "особливими", оскільки їхні шкільні роки збіглися зі становленням псевдореспубліки. За його словами, діти пішли в перший клас, коли "ДНР" тільки з'являлася, а випускаються як "суб'єкт РФ".

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