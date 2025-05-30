Детей оставили без спорта: в Одессе закрывают единственную школу по плаванию в регионе

Украинская пловчиха отреагировала

В Одессе закрыли спортивную школу плавания СДЮСШОР "Динамо". Она была единственной в регионе.

Об этом сообщил тренер по плаванию Иван Кричкин. Он пишет, что "Динамо Плавание" — уникальная спортивная школа с многолетней историей, которая была настоящей кузницей талантов еще с советских времен.

"Среди выпускников школы — участники Олимпийских игр, чемпионы Европы и рекордсмены Украины. Специалисты школы продолжали воспитывать чемпионов до последнего дня", — добавил он.

По его словам, всего несколько недель назад в "Динамо" проходил ежегодный детский турнир памяти заслуженного тренера Украины Юрия Сорочинского. На награждении новый руководитель ФСО "Динамо" торжественно поздравлял юных спортсменов и их родителей, хвалил чемпионов и желал новых побед.

"Через 10 дней после этих речей всех тренеров отправили на "самосодержание", а электроэнергию в комплекс отключили", — добавляет Кричкин.

Тренер пишет, что месяц назад, когда ведущий украинский пловец-одессит и воспитанник "Динамо" Вадим Науменко победил на международных соревнованиях, руководство организации активно хвалило чемпиона и его тренера. Он сообщил, что теперь этим людям придется искать новое место для тренировок.

Кричкин обращается к родителям воспитанников "Динамо". Он просит не молчать и давать огласку этой ситуации.

Он подчеркивает, что формально закрытие "Динамо" ему "выгодно" как конкуренту, но когда "несколько профессиональных менеджеров решают судьбы тысяч детей, превращая спортивную школу в анимационный зал для развлечений" — это преступление.

"Бассейнов для развлечений у нас хватает, но они не создают лидеров для подражания спустя годы", — отмечает тренер.

По его словам, в течение 26 лет работы в плавании "Динамо" всегда задавало темп, по их скоростям нужно было успевать, что держало в тонусе и толкало двигаться вперед.

На сообщение Ивана Кричкина отреагировала украинская пловчиха, мировая рекордсменка, мастер спорта Украины международного класса Ольга Береснева. Она пишет, что так умирает профессиональный спорт.

Как сообщила Ольга Черкасова, причиной стало распоряжение Одесской областной государственной администрации №0468/А-2025-р от 26.05.2025, которым сокращено финансирование программы поддержки физкультурно-спортивных обществ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине появится новая спортивная столица.