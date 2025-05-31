Могли купить более 150 дронов на фронт. В Запорожье объявили космический тендер на благоустройство

Город находится в более чем 32 км от линии столкновения

В Запорожье на четвертый год полномасштабного вторжения объявили немалый тендер. На благоустройство территории хотят потратить более 21 млн.

Об этом свидетельствуют данные портала Prozorro. Заказчик Департамент культуры и туризма Запорожского городского совета.

В документе указано, что дата обнародования тендера 27 мая 2025 года, обжаловать его можно до 8 июня 2025 года, а крайний день подачи заявок — 11 июня 2025 года. За 21 573 860,40 грн планируется капитальный ремонт, а именно благоустройство территории филиала Центр культурных услуг.

В то же время, возможно снижение цены тендера на 107 869,30 грн. Работы по благоустройству территории будут проводиться до 31 декабря 2026 года. Однако целесообразность таких расходов в Запорожье, которое фактически считается прифронтовой зоной и почти ежедневно подвергается многочисленным обстрелам, ставится под сомнение. Расстояние от фронта до города составляет более 23 км.

Добавим, что на 21 млн грн можно было бы приобрести для военных на фронт 161 дрон DJI Mavic 3. Один такой БПЛА стоит примерно 130 тысяч грн.

Напомним, в Харьковской области выделили десятки миллионов на ремонт дорог, несмотря на то, что область в нескольких километрах от фронта и активно обстреливается Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в городке в Прикарпатье во время войны реконструируют площадь за 34 млн грн.