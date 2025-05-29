Буковельская империя: как родственники экс-чиновников МВД и ГПУ строят миллионные дворцы в Карпатах

Семьи бывших топ-правохранителей зарабатывают в Буковеле

Если вы думали, что правоохранители на пенсии занимаются хозяйством, внуками или хобби, то вы сильно ошибаетесь. Это, конечно, касается не всех, но многих.

Расследование Bihus.Info показало, что родственники бывших топ-чиновников МВД и Генпрокуратуры скупают дорогую недвижимость в Буковеле за миллионы долларов. При этом официальных доходов для таких покупок у них явно не хватает.

Крупнейший отель Украины строит дочь экс-заместителя Авакова

Согласно расследованию, Оксана Чеботарь, дочь бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, является совладелицей компании "Глейшер Хилл". Эта фирма заказала строительство люксовой гостиницы "Glacier Premium Apartments" в центре Буковеля. По плану отель будет иметь 10 этажей на 810 апартаментов, спа на крыше и люксовые бутики.

Сергей Чеботарь работал заместителем министра Арсена Авакова до 2015 года. Он ушел с поста после скандалов, когда его зять Олег Полищук напал на съемочную группу журналистов. Расследование нападения длилось несколько лет, но уголовное производство было закрыто.

Чеботарь также фигурировал по делу "рюкзаков Авакова". Для нужд Нацгвардии закупили рюкзаки сомнительного качества по завышенным ценам у компании, связанной с сыном Авакова. Доказательством был разговор Авакова-младшего и Чеботаря, записанный в рабочем кабинете. Но видео уничтожили, а дело закрыли, и Чеботарю удалось выйти сухим из воды.

Жены экс-чиновников скупают апартаменты

Марина Тахтай, супруга бывшего заместителя Авакова Алексея Тахтая, тоже ведет неплохой бизнес, говорится в расследовании. Она владеет тремя апартаментами в отеле "Rest & Ski Spa Resort" общей площадью 300 квадратных метров. Женщина также имеет долю в компании, занимающейся солнечной энергетикой в Прикарпатье.

Алексей Тахтай, напомним, сейчас подозреваемый по делу о растрате имущества на 16 миллионов гривен. По данным следствия, он подтасовал закупки оборудования для видеонаблюдения МВД. За это получил четыре люксовых автомобиля. Впрочем, Тахтай сейчас на свободе – он вышел под залог 33 миллиона гривен.

Еще один показательный случай — бизнесвумен Марина Кизь, супруга экс-заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя. Она стала владелицей 150 квадратных метров в коттеджном городке "Westhills" в 2020 году, сообщает Bihus.Info.

Сергей Кизь работал заместителем Генпрокурора всего несколько месяцев в 2019 году. За это время он закрыл производство по Игорю Калетнику, сорвал спецоперацию НАБУ против Дины Пимаховой и просил снять санкции с Андрея Портнова.

Между этими тремя семьями только на первый взгляд нет связи. Всех трех женщин бывших милиционеров объединяет Василий Кавлак — франковский застройщик и постоянный партнер курорта Буковель. С ним дочь Чеботаря основала компанию по строительству гостиницы. А жены Тахтая и Кизя купили апартаменты в его отелях.

По оценкам, один квадратный метр в новой гостинице стоит от 5 до 6 тысяч долларов. Территория комплекса занимает более 2 гектаров в самом центре Буковеля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нардеп от "Батькивщины" захватил участок леса на Черниговщине. Об этом шла речь в расследовании Bihus.Info.