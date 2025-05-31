Мобильную связь могут отключать из-за "Шахедов". Украинцы обеспокоились

В России давно действует такая практика

Мобильная связь и интернет могут начать отключать в Украине во время российских атак "шахедами". Это может делаться по траектории полета беспилотников.

Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш". Он пояснил, что сейчас у большинства "шахедов" установлены модемы, куда вставлены SIM-карты.

Как мобильная связь и интернет помогают "шахедам"

"И эти вот "шахеды" передают данные о своем местонахождении. Также они получают данные о скорости полета, о высоте. И передают это в Telegram-бот… Зачем россияне это сделали? Для того, чтобы мы на своих мобильных сетях и на интернет-сетях не могли отличить Telegram-аккаунт "шахеда" от обычного Telegram-аккаунта любого пользователя", — пояснил "Флэш".

Сейчас специалисты отключают модемы в "шахедах", залетающих на территорию Украины. Но россияне постоянно ищут способы усовершенствовать технологии, поэтому поиск противодействия тоже ведется постоянно. В частности, обсуждается возможность отключения передачи данных по траектории полета дронов. Это позволило бы лишить их любых возможностей для связи.

Россияне отключают мобильную связь во время массированных атак на свою территорию

Россияне отключают мобильную связь и интернет во время массированных атак украинскими беспилотниками. Они делают это иногда целыми регионами, в частности, в Москве и Подмосковье.

Будут ли в Украине отключать связь во время дроновых атак

"Это тоже один из вариантов. Я скажу, почему мы этого не делаем. Потому что мы заботимся о наших жителях. Мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие инфраструктуры для обеспечения "критички", в том числе пользуются военные. Поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в крайнем случае, но если это будет необходимо, мы это будем делать", — резюмировал Бескрестнов.

Как украинцы восприняли это заявление

В сети обеспокоились, что в случае отключения связи и интернета не будет возможности следить, где и какая угроза существует. Однако другие считают, что в этом случае поможет проводной интернет.

"Супер я теперь даже не узнаю если в мою сторону полетит", "Так они могут и полдня летать, а работать как", "А как люди карту будут смотреть", "А если кому-то плохо станет как скорую вызвать к примеру?", "У вас у всех домашнего инета нет? Или рабочего инета нет? Выключать будут только мобильный", — пишут в сети.

Напомним, ранее авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап объяснил "Телеграфу", действительно ли "шахедами" можно управлять через Telegram. По его словам, это неправда, ведь эти дроны имеют только GPS-приемник и рули для поворота, больше ничего сложного у них нет.