Мира сейчас не достигнем, но.. Почему Украина не может отказаться от переговоров с Россией

Отказ от диалога Фесенко назвал стратегически неправильным

Украине следует участвовать в переговорах с Россией, даже если на этом этапе стороны не готовы к реальному компромиссу. Нынешний этап является "прелюдией", во время которой стороны озвучивают собственные предложения.

Такое мнение в интервью Телеграфу озвучил политолог Владимир Фесенко. Он отметил, что сам факт участия в переговорах имеет стратегическое значение для международной поддержки Киева.

"Россия занимается провокациями постоянно… это опять-таки попытка диктовать свои условия, диктовать свои правила", — отметил он. Однако сам факт диалога, по его словам, важен, ведь "будут иметь значение конкретные действия, в частности — факт участия в переговорах".

По мнению эксперта, обе стороны пока не готовы к компромиссу, однако отказ от диалога является стратегически неправильным. "У нас любят реагировать чисто эмоционально, но надо понимать — ради чего мы участвуем в этих переговорах", — подчеркнул он, подчеркивая, что сам процесс позволяет Украине влиять на повестку дня и демонстрировать свою дипломатическую субъектность.

Политолог считает, что ключевым вызовом станет формализация будущего меморандума: "Надо сначала договориться, каким должен быть этот документ, какова должна быть его структура… алгоритм переговоров, как и о чем нужно говорить". Только после согласования процедур можно будет говорить о начале полноценного переговорного процесса.

Фесенко также подчеркнул, что без авторитетного посредника реального компромисса не добиться. По его мнению, таким посредником могут быть США или Турция – страны, воспринимаемые обеими сторонами. "Сами по себе Украина и Россия не смогут выработать компромиссный вариант, потому что их интересы прямо противоположны", — отметил он.

Пока, резюмирует эксперт, переговоры остаются на начальном этапе, а реальные договоренности — вопрос далекой перспективы: "Ждать каких-либо конкретных решений на данном этапе вообще нет оснований… договариваться можно не одну неделю, а то и не один месяц".

Напомним, ранее Телеграф писал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия может оказаться в слабой позиции перед Соединенными Штатами, если не проявит стремления к компромиссам в переговорах по Украине. По его словам, дальнейшее игнорирование диалога создает риски для самой Москвы.