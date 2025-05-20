Участок за почти полмиллиона и служба в контрразведке. Что известно о сыне экс-главы СБУ Баканова

У сына главы СБУ - фамилия матери

Иван Баканов — бывший руководитель студии "Квартал 95" и экспредседатель СБУ, которого Владимир Зеленский отстранил от должности в 2022 году. Однако он устроил в силовые структуры своего сына под фамилией матери, который отказывался подтверждать или опровергать эту информацию.

Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача. "Телеграф" решил выяснить, что известно о сыне Ивана Баканова Артуре Лазаренко.

Что известно о сыне Ивана Баканова

По данным расследования, Артур был принят на военную службу в марте 2022 года, в звании младшего сержанта, когда его отец еще занимал должность главы СБУ. Он служит в 6-м управлении департамента контрразведки.

В октябре 2024 Михаил Ткач проследил за Артуром Лазаренко во время его рабочего дня. Согласно расследованию, Артур Иванович прибывает на работу примерно в 10 часов утра, в 12:40 идет на обед, затем через боковой блокпост идет в сторону главного управления СБУ, где находится около часа. После этого он едет в спортзал. После тренировки сын Баканова посетил пиццерию, затем вернулся в офис, а уже через час уехал домой.

Также в расследовании отмечено, что девушка Артура Лазаренко в 2023 году дважды посещала Испанию, в частности Малерку. Однако на фото не видно сына Баканова.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Сам Лазаренко отказался отвечать на вопросы о своей деятельности в СБУ, оправдываясь тем, что он не хочет рассказывать о "личной жизни". На вопрос, где он работал, прежде чем попасть в СБУ, журналист также не получил ответа.

Фото: скриншот с видео

Иван Баканов сообщил журналистам, что его сын всегда мечтал быть военным. "Мой сын, Лазаренко Артур Иванович, с детства строит военную карьеру. В частности, его первым образованием был Киевский военный лицей Ивана Богуна. Карьеру военного он продолжает и в настоящее время. С марта 2022 года мой сын присоединился к рядам ВСУ и по состоянию на сегодняшний день выполняет сложные служебные задачи, в том числе, в зоне боевых действий", — говорилось в сообщении.

Кроме этого, согласно расследованию "Схема", в сентябре сын Баканова приобрел земельный участок общей площадью почти 10 соток. Она расположена в Киевской области, в элитной части села Ходосовка. Участок стоил 455 тысяч гривен и это втрое меньше, чем его предыдущая стоимость. На территории был недостроен дом, площадь которого около 300 метров квадратных.

Фото: Схемы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о брате Викторе Ющенко. Они похожи как две капли воды.