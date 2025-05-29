"Только после..." Зеленский сказал, когда в Украине наступит мир

Международное сообщество должно усилить давление

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество усилить давление на Россию. Он убежден, что глава РФ Владимир Путин не готов к устойчивому миру.

Об этом президент заявил в интервью немецкому телеканалу RTL, цитирует Tagesschau. По его словам, международное давление может ускорить завершение войны.

"У нас нет достаточного давления. Ведущие государства оказывают недостаточно. США привлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место", — говорит Зеленский.

Он убежден, что устойчивый мир возможен после Путина, а за время председательства Кремля — это трудная задача. Особенно учитывая то, что даже международные партеры не давят в достаточной степени.

"У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина. Но мир, который начинается с прекращения огня, а затем с дальнейших шагов к продолжительному миру, может начаться уже завтра", — добавил президент.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сказал, что Украина передала России свой меморандум и теперь ждет российский документ. Он поставил условие: Москва должна направить свой меморандум в течение четырех дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал о чем Зеленский говорил с журналистами в конце мая.