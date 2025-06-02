Россия построила военную базу рядом с руинами "Азовстали" (видео)

С вертолета сняли базу рядом с руинами "Азовстали"

Россия продолжает уничтожать Мариуполь, превращая его в чуть ли не военный городок. Даже разрушенный комбинат "Азовсталь" не помешал милитаризации — рядом с ним построили военную базу.

Она видна на видео, которое опубликовал в сети эксспикер Мариупольского городского совета Петр Андрющенко. С вертолета оккупанты сняли, во что они превратили ранее успешное предприятие, пока пытались оттуда выбить защитников Мариуполя.

Дыры в остатках потолка, части стен и металлолом. До оккупации и полномасштабного вторжения ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь"" являлся монополистом в изготовлении нескольких видов металлопроката и одним из градообразующих предприятий. На "Азовстали" были и гражданские — с началом полномасштабного вторжения на комбинате открыли свои укрытия для всех.

Оккупанты еще в 2023 году вывезли из "Азовстали" все более или менее ценное. Затем заявили, что будут делать там парк развлечений и гостиницы на берегу моря. Для этого комбинат с почти столетней историю снесут.

Так комбинат "Азовсталь" выглядел до

"Азовсталь" делала металл для всего мира

Напомним, именно в мае 2022 года после тяжелых кровопролитных сражений с территории "Азовстали" из-за приказа вышли украинские бойцы. Оккупанты не обменяли и трети от покинувших завод бойцов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, несмотря на годы оккупации, Россия не спешит восстанавливать Мариуполь. Квартиры купить там могут россияне, а большинство уцелевших домов даже сейчас стоят без окон.